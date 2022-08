Juva Life meldet Umsatzanstieg von 144 % im zweiten Quartal 2022; Webinar für den 06.09.2022 angesetzt

Das Unternehmen meldet seine Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2022 und gibt Kommentare zu seiner Geschäftstätigkeit ab

Vancouver, British Columbia, 31. August 2022 -- Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV) („Juva Life“, „Juva“ oder das „Unternehmen“), ein Life Science-Unternehmen mit pharmazeutischer Forschung und Entwicklung sowie verbraucherorientierten Aktivitäten in der Cannabisproduktion und -distribution, meldet heute seine wichtigsten Finanz- und Betriebsergebnisse des zweiten Quartals 2022 (Q2/2022) und kündigt ein bevorstehendes Webinar an, um die Ergebnisse zu erörtern und über aktuelle betriebliche Entwicklungen zu informieren.

Das Unternehmen erzielte im Q2/2022 einen Umsatz von $ 1,8 Millionen, was ein Plus von 144 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum darstellt. In den zum 30. Juni 2022 abgeschlossenen sechs Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von $ 2,9 Millionen, ein Anstieg von 123 % im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Treiber dieses Wachstums war eine Steigerung des Umsatzes sowohl im Einzelhandels-Liefergeschäft als auch im Großhandel mit großen Volumen von Cannabisblüten, die in der vor Kurzem erweiterten Anlage des Unternehmens in Stockton, Kalifornien, angebaut wurden. Außerdem verzeichneten wir einen Rückgang des Nettoverlusts von $ 2,8 Millionen im Q2/2021 auf $ 1,9 Millionen im Q2/2022, was auf einen positiven Trend in Bezug auf Kostensenkung und solides Wachstum hindeutet. Ferner schloss das Unternehmen im 2. Quartal eine Finanzierung in Höhe von $ 11,8 Mio. ab, die den Erwerb der Anlage in Stockton ermöglichte; dabei wurde auf die früheren Optimierungen der Pachtanlagen im Wert von $ 10 Mio. + und die gestärkte Liquidität zurückgegriffen. Die zusätzlichen Finanzmittel ermöglichen eine Erweiterung sowohl der Cannabis-Betriebsanlagen als auch der Forschungsprogramme.

Was die Geschäftstätigkeit angeht, führte Juva im zweiten Quartal 2022 sein präklinisches Forschungsprogramm zum neuartigen Wirkstoff Juva-041 fort. Der Wirkstoff, der in phänotypischen Untersuchungen zu Entzündungen wirkungsvolle entzündungshemmende Eigenschaften erwiesen hat, wird derzeit hochskaliert, um präklinische und nicht klinische Pharma-Entwicklungsstudien zu unterstützen. Neben seinen klinischen Forschungsprogrammen brachte Juva auch seine von der Prüfungskommission WIRB genehmigte Studie zum JuLi-Register neu auf den Weg, um einen der bisher größten Datensätze zu den medizinischen Anwendungen von Cannabis zu pflegen.