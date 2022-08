Großhandel blickt mit Sorge in die Zukunft und fordert Entlastungen

BERLIN/WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach einem soliden ersten Halbjahr nimmt im Großhandel in Deutschland die Unsicherheit zu. "Wir Großhändler blicken mit Sorge auf Herbst und Winter", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, am Mittwoch in einer Videokonferenz. "Die Sorgen bezüglich der Energieversorgung und der Energiepreise sind überdeutlich. Drei von vier Unternehmen drücken steigende Preise."

Die Geschäftserwartungen hätten sich "dramatisch verfinstert", referierte Jandura die Ergebnisse der aktuellen BGA-Unternehmerbefragung. Sie seien "fast wieder so niedrig wie nach Beginn der Corona-Pandemie". Für die nach Angaben des Verbandes repräsentative Erhebung wird zwei Mal jährlich ein fester Pool von 10 000 Unternehmen befragt.