RETTUNGSSPRINGERPIONIERE, DIE MOBILES OFFSHORE-SICHERHEITSTRAINING FÜR DIE ÖL-UND GASINDUSTRIE ENTWICKELTEN, BRINGEN FORTSCHRITTLICHES SICHERHEITSTRAININGSSYSTEM "INSITU" AUF DEN MARKT (FOTO)

New York City (ots) - AQUARIUS GLOBAL ERHÖHT WEITERHIN STANDARDS UND SETZT

MASSSTÄBE MIT ERSTKLASSIGEM SICHERHEITSTRAINING



Rick Parish, Gründer und ehemaliger Vorsitzender der Marine & Offshore Group

(M&O Group) - das Unternehmen, das in den 90er Jahren mobiles

Offshore-Sicherheitstraining für die Öl- und Gasindustrien revolutionierte - gab

heute bekannt, dass sein Unternehmen Aquarius Global , ein neues System für

mobiles Sicherheitstraining auf den Markt gebracht habe. Dieses soll den

Standard von Offshore-Sicherheitstraining zum wiederholten Male weltweit heben.



Mobile Offshore Safety Training (MOST) - eine Tochtergesellschaft von Parishs

Investment- und Beteiligungsunternehmen Aquarius Global - hat das sogenannte

"INSITU"-System entwickelt, das Offshore-Sicherheitstraining unter Anwendung

neuester Technologien und Simulationen mit modernster Ausstattung und

erstklassigen Sicherheitstrainingsmethoden neu definiert.