Wien (APA-ots) - Wien, am 31.08.2022: Der Volksbanken-Verbund blickt gestärkt auf ein erfolgreiches 1. Halbjahr 2022 zurück. Der Zinsüberschuss stieg um knapp 3 % auf 203,6 Mio. Euro und der Provisionsüberschuss verbesserte sich um 4 % auf 132,7 Mio. Euro. Das Handelsergebnis drehte gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 in den positiven Bereich und liegt bei knapp 2,0 Mio. Euro. Zudem wurden neuerlich mehr Risikovorsorgen aufgelöst als gebildet, was zu einem positiven Risikoergebnis von 11,8 Mio. Euro führte. Im Vorjahr war dieser Wert allerdings aufgrund positiver Einmaleffekte mit 31,7 Mio. Euro noch höher ausgefallen. Unter dem Strich führte das zu einem Nettoergebnis von 76,2 Mio. (1. Halbjahr 2021: 92,6 Mio. Euro).

Gute Kreditqualität und gesteigerte Ertragskraft



Gerald Fleischmann, Sprecher des Volksbanken-Verbundes und Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG, zeigt sich mit den Ergebnissen zufrieden: "Trotz des unsicheren geopolitischen Umfelds und der stark gestiegenen Inflation konnten die Volksbanken im 1. Halbjahr 2022 die Risikopositionen weiter reduzieren und eine Verbesserung ihres Ratings erzielen." Konkret ist die Kennzahl für Problemkredite (NPL-Ratio) von 1,8 auf 1,7 % neuerlich gesunken. Zudem hat die Agentur Fitch das Rating des Volksbanken-Verbundes, das zugleich auch für alle Verbund-Banken gilt, Ende Juli 2022 von "BBB" auf "BBB+" angehoben. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die gute Kreditqualität, die gesteigerte Ertragskraft, die höhere Kapitalisierung sowie die sehr gute Liquiditätssituation.

Lokale Kompetenz und begrenzte Risiken



In der Segmentberichterstattung nach Geschäftsfeldern gab es in allen acht Regionen von West nach Ost sowie auch von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank positive Ergebnisbeiträge. Als stark regional verwurzelte und ausschließlich in Österreich tätige Gruppe, können die Volksbanken ihre Beratungskompetenz bei lokal begrenzten Risiken voll ausspielen. In global unsicheren Zeiten ist die Nähe zu den Kundinnen und Kunden ein noch wichtigerer Faktor geworden. Zugleich werden durch intensive Kooperationen mit starken Partnern auch künftig steigende Dienstleistungserträge angestrebt.