Die Interims-Chefin von Bed Bath & Beyond, Sue Gove, sagte, dass die Telefonkonferenz am Mittwoch Details über verschiedene "Strategien und Veränderungen, die im Unternehmen umgesetzt werden", enthalten wird. Investoren werden vor allem nach Hinweisen suchen, ob das Unternehmen eine neue Finanzierung gesichert hat.

In der vergangenen Woche stiegen die Aktien von Bed Bath & Beyond erneut sprunghaft an. Reuters hatte berichtet, dass das Einzelhandelsunternehmen eine Kreditvereinbarung mit Sixth Street Partners in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar abschließt, um Barmittel aufzustocken und bestehende Schulden zu tilgen. Bed Bath & Beyond hatte Ende Mai langfristige Schulden in Höhe von 1,38 Milliarden US-Dollar und nur 107,5 Millionen US-Dollar in bar.