Die BYD-Aktie ist am Mittwoch an der Börse Hongkong zweitweise um bis zu 13 Prozent eingebrochen. Warren Buffett hatte zuvor bekanntgeben, dass seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway am 24. August den Anteil an BYD von 20,04 auf 19,92 Prozent reduziert hat.



Seit Wochen gibt es am Markt Gerüchte, dass Berkshire Hathaway bei BYD komplett aussteigen will. Bridget McCarthy, Analystin beim Hedgefonds Snow Bull Capital, sagte Bloomberg, dass viele Anleger den jüngsten Teilverkauf "als ersten Schritt von Berkshire werten, seine BYD-Beteiligung komplett zu verkaufen."



Nach Berechnungen von Bloomberg hat Berkshire Hathaway zwischen dem 30. Juni und dem 24. August 2022 etwa 6,3 Millionen BYD-Aktien verkauft. Buffetts Holdinggesellschaft hat erstmals 2008 im September 225 Millionen BYD-Aktie gekauft und ist mit Abstand der größte Aktionär des chinesischen Batterie- und Elektroauto-Riesen.



Ein BYD-Sprecher erklärte heute gegenüber der chinesischen Zeitung 21st Century Business Herald, dass es keinen Grund gibt, den "BYD-Teilverkauf von Warren Buffett überzuinterpretieren". Der Betrieb des Unternehmens laufe normal weiter.



BYD hatte zuletzt mit guten Zahlen überrascht: Der Nettogewinn in den sechs Monaten bis Ende Juni 2022 verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 3,6 Milliarden Yuan. Dank eines Rekordumsatzes in den Monaten zuvor belief sich der Umsatz für das erste Halbjahr auf 150,6 Milliarden Yuan – ein Anstieg von rund 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion