Umfrage Deutsche für Rechtsanspruch auf Weiterbildung

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen will einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung. Das ist das Ergebnis des Ifo-Bildungsbarometers 2022, welches am Mittwoch veröffentlicht wurde.



77 Prozent der Deutschen sind demnach für einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung aus einem Katalog von Angeboten, den die Unternehmen vorlegen. 63 Prozent sind für verpflichtende jährliche Weiterbildungen für Arbeitnehmer in Berufen, die vom Strukturwandel besonders betroffen sind. 72 Prozent der Befragten halten berufliche Weiterbildungen für eine gute Maßnahme, um mit dem Strukturwandel Schritt zu halten. Die Auswirkungen des Strukturwandels sehen die Deutschen eher negativ: 54 Prozent meinen, dass es durch den Strukturwandel mehr Verlierer als Gewinner gibt. Allerdings sehen sich selbst nur 27 Prozent auf der Verliererseite, so das Ifo-Institut. Dies spiegelt sich demnach auch wider beim Bedarf an beruflicher Weiterbildung: 62 Prozent der Befragten denken, dass der Bedarf für alle Arbeitnehmer zunehmen wird.