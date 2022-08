Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.08.2022

Kursziel: 3,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Operative Fortschritte bei geringeren Bewertungseffekten

ERWE hat gestern die Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 vorgelegt, die ein überproportionales Wachstum im Bewirtschaftungsergebnis zeigen. Aufgrund zwar positiver, aber deutlich geringerer Bewertungseffekte hat sich der Periodenverlust indes ausgeweitet.



Ergebnis der Immobilienbewirtschaftung wächst stark: In H1 erzielte ERWE Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung i.H.v. 4,45 Mio. Euro. Für Q2 impliziert dies ein Wachstum um 24,2% yoy auf 2,39 Mio. Euro. Hierbei flossen die Erlöse aus den beiden Retail-Objekten in Wuppertal und Bremerhaven (MONe: ca. 0,25 Mio. Euro) erstmals vollumfänglich ein. Die Bewirtschaftungskosten stiegen im Vorjahresvergleich dennoch nur geringfügig um 4,8% yoy auf 0,90 Mio. Euro, was zu einem überproportionalen Anstieg des Ergebnisses aus der Bewirtschaftung um knapp 40% yoy auf 1,49 Mio. Euro führte. Neben im Vorjahresvergleich weitgehend unveränderten sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie infolge des verkleinerten Vorstandsteams gesunkenen Personalkosten wies ERWE in Q2 hohe sonstige betriebliche Erträge von rund 1,04 Mio. Euro aus. Diese resultierten im Wesentlichen aus Auflösungen der Rückstellungen für das virtuelle Aktienoptionsprogramm. Des Weiteren wurde trotz der Verwerfungen am Immobilienmarkt zwar ein positives Bewertungsergebnis von rund 0,43 Mio. Euro erzielt, gegenüber dem Vorjahresquartal (+0,83 Mio. Euro) hat sich dieser Effekt in Q2 jedoch annähernd halbiert. Hinzu kam ein negatives Beteiligungsergebnis von -0,34 Mio. Euro infolge von Projektvorleistungen der peko GmbH, auf Gesamtjahressicht soll sich dieser Posten laut ERWE jedoch ausgeglichen zeigen. In Summe fiel das EBIT in Q2 mit 0,62 Mio. Euro (Q1: -0,51 Mio. Euro) dennoch positiv und gegenüber dem Vorjahr (0,21 Mio. Euro) deutlich verbessert aus. Bei annähernd gleichbleibenden Finanzierungskosten stand auf Nettoebene jedoch erneut ein Periodenverlust von 1,04 Mio. Euro zu Buche (Q1: -2,14 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 3,00 Euro