SEOUL (dpa-AFX) - In einem jahrelangen Streit zwischen einem privaten Investor und dem Staat um einen Banken-Verkauf soll Südkorea umgerechnet mehr als 200 Millionen Euro an die US-Beteiligungsgesellschaft Lone Star Funds zahlen. Das Internationale Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID), das zur Weltbankgruppe gehört, sprach dem Investor 216,5 Millionen Dollar (215,9 Millionen Euro) plus Zinsen zu, wie das Justizministerium in Seoul am Mittwoch mitteilte. Lone Star hatte 4,68 Milliarden Dollar gefordert. Der Investor hatte der Regierung in Seoul unfaire Besteuerung vorgeworfen und die Schuld für entgangene Buchgewinne aus dem geplanten Verkauf seiner Beteiligung an der Korea Exchange Bank (KEB) gegeben.

Im Jahr 2003 hatte Lone Star 50,5 Prozent an der damals angeschlagenen KEB für rund 1,4 Billionen südkoreanische Won (damals etwa eine Milliarde Euro) erworben. Vier Jahre später hatte der Investor mit der britischen Großbank HSBC vereinbart, die Mehrheitsbeteiligung für 6,3 Milliarden Dollar wieder zu verkaufen.