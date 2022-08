Auch im Bärenmarkt gibt es Aktien, die gegen die Börsentendenz steigen. Nehmen Sie SMA Solar. Seit Anfang März hat sich der Kurs verdoppelt und ist von 25 auf aktuell 52 Euro gestiegen. Der Hersteller von Wechselrichtern mit Sitz in Niestetal in der Nähe von Kassel profitiert von einem neuen Solarboom. Hintergrund sind nach oben schießende Strom- und Gaspreise aufgrund der Energiekrise. Eine noch höhere Nachfrage resultiert aus den Herausforderungen des Klimawandels. SMA zählt zu den weltweit führenden Unternehmen, die Wechselrichter für Photovoltaikanlagen produzieren, die den in Solaranlagen fließenden Gleich- in Wechselstrom verwandeln. Die Nordhessen rechnen für die nächsten Jahre mit einem enormen Wachstum. SMA baut eine neue Fabrik, die die bisherigen Kapazitäten verdoppeln sollen. Bislang reicht die Produktionskapazität aus, Solaranlagen mit einer Leistung von 21 Gigawatt mit Wechselrichtern zu bestücken, in Zukunft sollen es 40 Gigawatt sein. In der neuen Fabrik sollen vor allem Systeme für Großanlagen gefertigt werden. Die neue Produktion ist auch dafür vorgesehen, Lieferketten abzusichern. Denn genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Ein Mangel an Vorprodukten drückte im ersten Halbjahr nämlich Umsatz und Gewinn. Der starke Auftragseingang sorgt aber für Phantasie. In der ersten Jahreshälfte gab der Umsatz leicht nach von 488 Millionen auf 472 Millionen. Das Nettoergebnis drehte von plus 13,3 Millionen auf minus 10,6 Millionen. „Die Nachfrage nach zukunftsfähigen Solar- und Energielösungen ist unverändert hoch und unser Auftragseingang entwickelt sich positiv. Aber die weiterhin angespannte Liefersituation belastet die Umsatz- und Ergebnisentwicklung deutlich“, resümiert CEO Jürgen Reinert. Auch für das zweite Halbjahr ist der Unternehmenslenker optimistisch. Er erwartet eine Entspannung der Liefersituation. Der SMA-CEO stellt für den laufenden Turnus einen Umsatz in der Range von 900 Millionen bis 1.050 Millionen Euro in Aussicht, das operative Ergebnis (Ebitda) soll zwischen 10 und 60 Millionen landen. 2021 gingen 984 Millionen durch die Bücher, der operative Gewinn erreichte 9 Millionen. Zuversichtlich stimmt der hohe Auftragsbestand, der sich Ende Juni auf 1,29 Milliarden Euro belief – ein Rekord! So hat sich das Orderbuch – ohne Serviceumsätze – seit Neujahr mehr als verdoppelt. Für 2023 und darüber hinaus stellt Reinert „profitables Wachstum“ in Aussicht. Die Chancen dafür sind gut, der Mangel an Bauteilen müßte sich in Griff bekommen lassen. Fazit: Die neue Fabrik katapultiert SMA in eine neue Dimension. Ein Solarboom 2.0 sorgt für den nötigen Schub. Die Aktie sollte weiter steigen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer