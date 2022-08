SKODA ENYAQ und SKODA OCTAVIA COMBI holen Dreifachsieg bei ,Familienautos des Jahres' (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > SKODA ENYAQ iV gewinnt sowohl Import- als auch

Gesamtkategorie ,Preis-/Leistung' im Segment zwischen 25.000 und 35.000 Euro



> SKODA OCTAVIA COMBI setzt sich unter Importfahrzeugen bis 25.000 Euro als

Sieger in der ,Technologie'-Wertung durch





Der SKODA ENYAQ iV und der SKODA OCTAVIA COMBI gewinnen drei erste Plätze beider Leserwahl ,Familienautos des Jahres'. Damit setzen sie die beeindruckendeErfolgsgeschichte von SKODA bei der Auszeichnung von ,Auto Straßenverkehr' fort:Seit 2011 gehen 43 Titel auf das Konto des tschechischen Herstellers. DerOCTAVIA COMBI geht bei der aktuellen Wahl in der Kategorie ,Technologie' alsbestes Importfahrzeug bis 25.000 Euro hervor. Das Elektro-Flaggschiff ENYAQ iVsichert sich die Top-Position in der Wertung ,Preis/Leistung' für Fahrzeuge miteinem Kaufpreis zwischen 25.000 und 35.000 Euro. Das batterieelektrische SUVlässt dabei die Import- und Gesamtkonkurrenz hinter sich.Zum elften Mal hatte ,Auto Straßenverkehr' seine Leser dazu aufgerufen, diebeliebtesten Familienautos zu küren, über 10.900 Menschen waren dem Aufrufgefolgt. Der Wahlkatalog umfasste 123 Baureihen, darunter familientauglicheKombis, Vans und SUV-Modelle. Voraussetzung: ein Kofferraumvolumen vonmindestens 400 Litern und ein maximaler Grundpreis von 45.000 Euro. DieFahrzeuge unterteilten sich in drei Preiskategorien, in denen es jeweils Awardsfür die Rubriken ,Design', ,Technologie' sowie ,Preis/Leistung' gab. Zudemkonnten die Leser immer je einen Import- und einen Gesamtsieger bestimmen.Der SKODA OCTAVIA COMBI trat in der Einstiegs-Preiskategorie bis 25.000 Euro an.In der Rubrik ,Technologie' ging jede fünfte Stimme (22,2 Prozent) bei der Wahlzum Importsieger auf das Konto des SKODA Bestsellermodells, was ihm den Siegeinbrachte. Mit bis zu 1.700 Liter Kofferraumvolumen eignet sich der OCTAVIACOMBI durchaus auch als spontaner Umzugshelfer. Bei voller Besetzung mit bis zufünf Personen fasst der Kofferraum immer noch beachtliche 640 Liter.Mit dem ENYAQ iV bietet SKODA ein familientaugliches Elektro-SUV an, in dem fünfPassagiere und Gepäck komfortabel Platz finden. Mit 585 Liter Ladevolumenübersteigt es die Mindestanforderung von ,Auto Straßenverkehr' deutlich - bis zu1.710 Liter stehen bei umgeklappten Rücksitzen zur Verfügung. Die Leser hat derENYAQ iV mit seinem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis überzeugt. ImPreissegment 25.000 bis 35.000 Euro wählten ihn die Teilnehmer unter allenFahrzeugen auf Platz eins in der Wertung ,Preis/Leistung': Damit fährt dasElektro-Flaggschiff sowohl den Import- als auch den Gesamtsieg ein.43 Titel in elf Jahren: SKODA stellt zahlreiche ,Familienautos des Jahres'Mit ihrem großen Platzangebot für Passagiere und Gepäck eignen sich SKODAModelle als ideale Begleiter für Großeinkauf und Familienurlaub. Dankumklappbarer Sitze lässt sich das Kofferraumvolumen jederzeit erweitern. ImAlltag punktet die Modellpalette mit den markentypischen Simply Clever-Details:Praktische Taschenhaken halten Einkaufstaschen an Ort und Stelle, Netzsystemesorgen für Ordnung im Kofferraum und zahlreiche Ablagefächer bieten Stauraum fürSnacks, Schlüssel, Kinderspielzeug und vieles mehr. Ein weiteres wichtigesArgument für Familien: die aktive und passive Sicherheit. SKODA Modelle erhaltenregelmäßig die Höchstwertung im Euro NCAP-Test, dem Referenztest fürCrashsicherheit.