FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zins- und Konjunkturangst der Anleger ist am Mittwoch nach der jüngsten Stabilisierung des Dax wieder deutlicher spürbar. Die 13 000 Punkte blieben für den Leitindex weiter eine zu hohe Hürde: Wie schon am Vortag schaffte er es nach freundlichem Start nicht, die runde Marke für längere Zeit zu überwinden. Eine rekordhohe Inflation in der Eurozone beunruhigte die Anleger.

Nachdem klar war, dass sich die Verbraucherpreise in der Eurozone im August um 9,1 Prozent erhöht haben, rutschte der Dax bis zum Mittag mit 1,03 Prozent ins Minus auf 12 827,49 Punkte. Er steuerte damit sein jüngstes Tief seit Mitte Juli an. Für den MDax ging es zuletzt um 0,63 Prozent auf 25 234,51 Punkte bergab, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,9 Prozent nachgab.