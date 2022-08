ROM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Unicredit haben ihre hohen Kursgewinne am Mittwoch trotz eines schrittweise abbröckelnden Gesamtmarktes gehalten. Zuletzt notierten sie rund sechs Prozent im Plus, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um fast ein Prozent fiel. Das italienische Geldhaus hatte am Morgen bekannt gegeben, dass die Europäische Zentralbank die zweite Tranche des 2021 initiierten Aktienrückkaufprogramms freigegeben hat. Dabei geht es nun um eine Milliarde Euro. Der Fortsetzung müssen noch die Anteilseigner auf einer Hauptversammlung am 14. September zustimmen./mis/stw