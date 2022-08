FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel macht sich angesichts der Rekordinflation im Euroraum für eine deutliche Zinserhöhung stark. "Wir brauchen im September eine kräftige Zinsanhebung. Und in den folgenden Monaten ist mit weiteren Zinsschritten zu rechnen", ließ Nagel am Mittwoch in Frankfurt mitteilen. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), dem Nagel angehört, entscheidet am 8. September über den weiteren Kurs.

Die jährliche Teuerungsrate im Euroraum beschleunigte sich im August auf hohem Niveau weiter und erreichte einen Rekordwert. Getrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen erhöhten sich die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent, wie eine erste Schätzung des Statistikamtes Eurostat ergab. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig für den Währungsraum ein stabiles Preisniveau bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an.