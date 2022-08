Der Verwaltungsrat der Italian Exhibition Group (IEG) genehmigt den Halbjahresbericht mit einem Konzernumsatz von 72,7 Millionen Euro

Rimini, Italien (ots/PRNewswire) - Das neue Verwaltungsratsmitglied Gian Luca

Brasini tritt sein Amt an



Die Ergebnisse des Finanzberichts zum 30. Juni 2022 von IEG - Italian Exhibition

Group , einem an der Euronext Milan notierten Unternehmen übertrafen die

Erwartungen - mit einem Konzernumsatz von EUR 72,7 Mio. und einer

Nettofinanzposition von EUR 117,3 Mio. Laut IEG-CEO Corrado Peraboni "bestätigt

das Ergebnis, dass sich die Messe- und Kongressgruppe in Richtung auf ein Niveau

wie vor der Pandemie bewegt". Neben der Genehmigung des Finanzberichts wählte

der Verwaltungsrat Gian Luca Brasini als neues Mitglied des Verwaltungsrats .



Hauptergebnisse für das erste Halbjahr 2022