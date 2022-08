Ausbildungsstart bei den Ford-Werken (FOTO)

Köln (ots) -



- Beginn des neuen Ausbildungsjahres am Donnerstag, 1. September 2022

- 187 neue Auszubildende starten in Köln und Saarlouis ihre Ausbildung

- Acht Ausbildungsberufe und vier duale Studiengänge standen zur Auswahl



187 junge Menschen starten am Donnerstag, 1. September, in das aktuelle

Ausbildungsjahr bei Ford in Köln (152) und Saarlouis (35). 88 Jahre nach dem

ersten Lehrling konnten die neuen Auszubildende dieses Jahr allerdings zwischen

acht verschiedenen Ausbildungsberufen sowie vier dualen Studiengängen wählen.