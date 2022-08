München (ots) - Die Lage auf dem Ferien-Mietwagenmarkt entspannt sich im

September 2022 weltweit. Das ist das Ergebnis einer Analyse der ADAC

Autovermietung (https://autovermietung.adac.de) . "Auch jetzt in der Nachsaison

haben wir immer noch eine gute Nachfrage, allerdings konnten inzwischen die

Kontingente an Mietwagen aufgestockt werden" fasst Tobias Ruoff, Geschäftsführer

der ADAC Autovermietung, das Ergebnis zusammen.



Durchschnittlich müssen Urlauber dieses Jahr im September etwa 230 Euro weniger

für einen Ferienmietwagen bezahlen als noch im August - ein Minus von 19

Prozent. Kostete ein Mietwagen für eine Woche im beliebtesten Ferienmonat noch

etwa 1.212 Euro, sind es im September 982 Euro.





In den USA, dem Top-Reiseziel außerhalb Europas, liegt der Durchschnittspreisfür die Buchung eines Mietwagens für eine Woche bei etwa 1.114 Euro. ImVergleich zum August (1.281 Euro) sind das 167 Euro weniger.Für alle Kurzentschlossenen hat Tobias Ruoff einen Spar-Tipp: "Wer für denSeptember bis zum vierten des Monats über die ADAC Autovermietung(https://autovermietung.adac.de/mietwagen/hertz/15-prozent-rabatt/) einenMietwagen in Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, denNiederlanden, Luxemburg, Tschechien oder der Slowakei bucht, kann mit Hertznochmal 15 Prozent zusätzlich sparen."Zudem rät Ruoff bei der Buchung weiterhin auf eine kostenfreieStornierungsmöglichkeit zu achten. "Auch wenn sich die Lage im internationalenFlugverkehr im September voraussichtlich etwas normalisieren wird, bieten wireine kostenfreie Stornierung bis Mietbeginn weiterhin als Standard an, um diefinanziellen Risiken unserer Mieter möglichst klein zu halten."ADAC Mitglieder erhalten bei der ADAC Autovermietung zusätzliche Preisvorteile.Fahrzeuge können unter https://autovermietung.adac.de direkt online gebuchtwerden. Reservierungen sind bis kurz vor Anmietung kostenfrei umbuchbar.