75 Millionen Dollar: So viel will die vor einem Listing an der Schweizer Börse stehende ABB-Tochter Accelleron im ersten Halbjahr 2023 an ihre Aktionäre ausschütten. Mittelfristig soll der Dividendenregen 50 bis 70 Prozent des ausgewiesenen Gewinns betragen, wie ABB am Mittwoch anlässlich eines Investorentages in Baden mitteilte. Die Ausschüttungsquote könnte sogar auf bis zu 100 Prozent steigen, sollte der Nettoverschuldungsgrad unter 1,0x liegen.

Accelleron Industries ist der zukünftige Markenname von ABB Turbocharging, einem der global führenden Hersteller von Turboladern für Diesel- und Gasmotoren im Schwerlastbereich. Strategisch gesehen will Accelleron den Marktanteil in den Kerngeschäften Schifffahrt und Energie ausbauen, aber auch in angrenzende Bereiche expandieren. „Der Schwertransport ist ein Sektor, der lange übersehen wurde, für die Dekarbonisierung der Wirtschaft aber eine entscheidende Rolle spielt“, kommentierte CEO Daniel Bischofberger die Wachstumschancen des Turboladergeschäfts.