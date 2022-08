Canagold startet Ausschreibung für Durchführung der Machbarkeitsstudie für New Polaris

Vancouver, B.C. - 31. August 2022 - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (das „Unternehmen“ oder „Canagold“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource ... ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sieben qualifizierte Ingenieurbüros zur Abgabe eines Angebots für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für das Projekt New Polaris im Nordwesten von BC aufgefordert hat.

Eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA), die von der Firma Moose Mountain Technical Services im Februar 2019 durchgeführt wurde, belegte die solide Wirtschaftlichkeit des Projekts. Unter Verwendung eines Goldpreises von 1.500 USD pro Unze ergab die PEA Cash-Kosten von 400 USD pro Unze, einen Kapitalwert nach Steuern (NPV mit 5 % Abschlag) von 469 Millionen CAD mit einem internen Zinsfuß (IZF) von 56 % nach Steuern und eine Amortisationszeit von 1,9 Jahren. Auf Vorsteuerbasis beläuft sich der undiskontierte Cashflow über die gesamte Lebensdauer der Mine auf insgesamt 847 Millionen CAD (CAD/USD-Wechselkurs von 0,71).

Die aktuelle Ressourcenschätzung (aus der PEA 2019, Cutoff-Wert von 4 g/t Au) umfasst eine angedeutete Ressource von 586.000 Unzen Au (1,7 Mio. t bei 10,8 g/t) und eine vermutete Ressource von 485.000 Unzen Au (1,5 Mio. t bei 10,2 g/t).

„Die Zeit ist gekommen, New Polaris über die Ziellinie zu bringen“, sagte Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. „Mit unseren neu ausgerichteten Eigentumsverhältnissen ist das Board of Directors entschlossen, die Machbarkeitsstudie des Projekts zu beschleunigen, damit die Aktionäre unseres Unternehmens davon profitieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten Ingenieurbüro, das wir auswählen werden, um New Polaris auf die nächste Stufe zu heben.“

In den Jahren 2021 und 2022 wurden 54 Bohrlöcher von über mehr als 30.000 Meter absolviert, um die Mineralressourcenschätzungen zu erweitern und die vermutete Ressource in eine angedeutete Ressource aufzuwerten. Eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzungen wird unter Verwendung dieser jüngsten Bohrinformationen für die Machbarkeitsstudie durchgeführt werden.

Chief Technical Officer Mike Doyle merkte an, dass das Ziel des Unternehmens darin besteht, das Projekt voranzutreiben und so bald wie möglich eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. „Die Bohrergebnisse aus den Jahren 2021/2022 lieferten zahlreiche hochgradige Goldabschnitte bei Infill-Bohrungen, erweiterten die Ressource in der Tiefe und definierten auch Ressourcen in den parallelen Zonen C9 und C10“, meinte er. „Wir erkunden nun die oberflächennahen Y-Erzgänge mit einem ersten 8.000 Meter umfassenden Programm. All diese neuen Daten werden letztendlich in die Machbarkeitsstudie einfließen und die zusätzlichen Ressourcen sollten zusammen mit einem höheren Goldpreis im Vergleich zur PEA zu einer noch besseren Wirtschaftlichkeit führen.“