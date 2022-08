MOKE France, die Tochtergesellschaft von EV Technology Group, meldet Zusammenarbeit mit Luxuskaufhaus Le Bon Marché Rive Gauche in Paris

TORONTO, ON (31. AUGUST 2022) - EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96A) gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft MOKE France SAS („MOKE France“) mit dem französischen Luxuskaufhaus Le Bon Marché Rive Gauche zusammenarbeitet und vom 27. August 2022 bis zum 16. Oktober 2022 in dessen legendärem Standort in Paris ein Pop-Up-Event für MOKE veranstaltet.

Das Pop-Up für MOKE France wird im Erdgeschoss des französischen Kaufhauses durchgeführt, das für Exklusivität, Stil und Art de Vivre steht. MOKE France präsentiert den Electric MOKE in der Farbe Sunset Orange, die gewählt wurde, damit sie mit der Ästhetik der Feiern rund um den 170. Geburtstag von Le Bon Marché harmoniert. Während der Öffnungszeiten des Kaufhauses ist ein Verkaufsberater von MOKE France vor Ort, der die Kunden bei der Konfiguration und Bestellung des Electric MOKE unterstützen kann. Außerdem steht ein Markenfahrzeug zur Verfügung, um kostenlose Testfahrten und VIP-Transfers außerhalb des Geschäfts durchzuführen.

Der neue Electric MOKE in der Farbe Sunset Orange im Erdgeschoss von Le Bon Marché Rive Gauche

Willy Gruyelle, der CEO von MOKE France, erklärte dazu wie folgt: „Le Bon Marché Rive Gauche ist das älteste Kaufhaus der Welt, das heute noch geöffnet ist. Es gilt als einer der kreativsten Einzelhändler für hochwertige Produkte und verfügt über eine sehr gehobene Kundschaft. Wir sind hocherfreut, dass wir in dem Kaufhaus eine Fläche für den MOKE nutzen können und Teil der Feiern zum 170. Geburtstag des Hauses sind! Wir freuen uns, unsere Reichweite auf potenzielle Kunden in Paris ausweiten zu können, und sind zuversichtlich, dass unsere Präsenz zu dem unvergleichlichen Luxus beitragen kann, für den das Kaufhaus steht.“

Le Bon Marché Rive Gauche in Paris, das sich dem Verkauf von Luxusgütern verschrieben hat, steht im Eigentum der Luxusmarkengruppe LVMH. Das Kaufhaus, das in diesem Jahr sein 170-jähriges Bestehen feiert, wird immer noch als einer der exklusiven Einzelhändler der Welt wahrgenommen.

Wouter Witvoet, der CEO und Gründer von EV Technology Group, nahm dazu wie folgt Stellung: „EV Technology Group lässt sich von namhaften Luxusgüterunternehmen dabei inspirieren, Marken mit Bedacht für neue Zeiten zu reaktivieren; daher freut es uns ganz besonders, dass der Electric MOKE mit Le Bon Marché in Verbindung gebracht wird. Mit dem Pop-up haben wir die Möglichkeit, Einzelhandelskunden des gehobenen Segments in einem idealen immersiven Raum für eine Erfahrung mit dem Electric MOKE zu erreichen.“