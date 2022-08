PyroGenesis kündigt den Beginn einer betriebsinternen Überprüfung seinerNexGen-Metallpulverproduktionsanlage durch ein renommiertes und international tätiges nordamerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen an

MONTREAL, Quebec – 31. August 2022 – PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren, hochwertigen plasmazerstäubten Metallpulvern für den 3D-Druck und die additive Fertigung, sowie nachhaltige Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen (THG) spezialisiert ist, freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 18. Juli 2022 und den Abschnitt „Ausblick“ seiner Pressemitteilung zum Finanzergebnis des zweiten Quartals 2022 heute bekanntgeben zu können, dass ein weltweit tätiges nordamerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen (der „Kunde“) im September ein persönliches Audit zur Pulverherstellung in der Metallpulverproduktionsanlage von PyroGenesis in Montreal durchführen wird. Dies ist ein wesentlicher Schritt im Rahmen einer bereits angekündigten Qualifizierungsvereinbarung.

„Nach monatelangen Dokumentensichtungen und Prozessoptimierungen ist es für uns eine große Ehre, dieser großen, international tätigen Gesellschaft – einem legendären Unternehmen, das sich nach wie vor als Weltmarktführer in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Flugzeugen und Luft- und Raumfahrttechnik behauptet - nun voller Stolz unsere Einrichtung, unsere Belegschaft und unser revolutionäres Verfahren präsentieren zu können“, erläutert Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis. „Wir alle haben mit enormem Einsatz auf diesen Moment hingearbeitet. Wir halten dies für einen der wichtigsten und kritischsten Qualifizierungsschritte für unsere Pulverherstellung.“

Diese durchgeführte Vor-Ort-Prüfung der Pulverherstellung ist Teil der Endphase des Qualifizierungsprozesses, der 18 Monate eingehender Untersuchungen durch den Kunden umfasst hat. Dieser Teil des Audits besteht hauptsächlich aus einer Anlagen- und Betriebsevaluierung, bei der die Techniker und Bedienungspersonen von PyroGenesis den Nachweis für die Zuverlässigkeit der hochmodernen Metallpulverproduktionsanlage und der Arbeitsanweisungsprozesse des Unternehmens erbringen. Die persönliche Prüfung soll offiziell im September stattfinden. Der genaue Termin wird aus Gründen der Verschwiegenheit nicht bekannt gegeben.