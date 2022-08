Das Unternehmen kündigte außerdem an, etwa 150 unrentable Filialen zu schließen und etwa 20 Prozent der Belegschaft im Unternehmen und in der Lieferkette abzubauen. In einer Telefonkonferenz gibt das Unternehmen weitere Einzelheiten zur Turnaround-Strategie bekannt.

Bed Bath & Beyond konnte sich einen Kredit in Höhe von 500 Millionen US-Dollar sichern, um vor dem Weihnachtsgeschäft zusätzliches Geld und Vertrauen bei den Lieferanten zu gewinnen.

Bed Bath & Beyond befindet sich in einer schwierigen finanziellen Lage. Die Nettoverluste haben sich im vergangenen Quartal auf 357,7 Millionen US-Dollar ausgeweitet. Ende Mai verfügte das Unternehmen über etwa 100 Millionen US-Dollar an Barmitteln, verglichen mit 1,1 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor.

Mit einer Kapitalerhöhung will der Einzelhändler zudem eine ungenannte Anzahl von Aktien anbieten: "Wir werden von Zeit zu Zeit Aktien unseres Stammkapitals anbieten, ausgeben und verkaufen", so das Unternehmen in einem am Mittwoch bei der SEC eingereichten Antrag.

"Jedes Mal, wenn wir Wertpapiere anbieten, werden wir einen Prospektnachtrag zur Verfügung stellen, der spezifische Informationen über die Bedingungen des jeweiligen Angebots enthält", heißt es weiter in der Einreichung.

In dem Dokument wird auch darauf hingewiesen, dass das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf von Wertpapieren für "allgemeine Unternehmenszwecke" zu verwenden, einschließlich der Rückzahlung von Schulden, Aktienrückkäufen oder der Finanzierung möglicher Übernahmen.

Die Aktie verliert nach den Ankündigungen zweitweise ein Viertel an Wert und notiert Mittwochnachmittag unter zehn US-Dollar pro Anteilsschein.

Die Bed Bath & Beyond Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -24,69 % auf 9,101EUR erreicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

