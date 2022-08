Wie Bloomberg berichtet, stiegen die TTF Gas Futures für Oktober heute Morgen zunächst um bis zu 5,5 Prozent. Allerdings hielt der Höchststand nicht lange an. Gegen Mittag stürzten die Preise wieder um minus 7,3 Prozent ab. Unabhängig davon kündigte Gazprom PJSC an, die Gasverkäufe an den französischen Energieversorger Engie SA ab Donnerstag aufgrund von Unstimmigkeiten über Zahlungen auszusetzen.

"Wie wir erwartet hatten, setzt Russland Gas als Kriegswaffe ein. Es nutzt die Unstimmigkeiten mit Engie als Vorwand, um die französischen Lieferungen, die bereits drastisch gesunken sind, weiter zu reduzieren", sagte die französische Ministerin für Energiewende, Agnes Pannier-Runacher, am Mittwoch. Sie ergänzte: "Wir haben alle Mittel, um mit dieser Situation umzugehen und den Winter zu überstehen."