Ford Pro testet vernetztes Werkzeug-Tracking, mit dem Unternehmen jährlich tausende Euro sparen könnten

Köln (ots) -- Ingenieure am Ford Research and Innovation Center in Aachen haben ein Systementwickelt, mit dem sich der genaue Standort von Werkzeugen und Maschinenmithilfe von Bluetooth-Konnektivität und GPS-Ortung jederzeit überwachen lässt- Im Rahmen von realen Feldversuchen und Berechnungen des Lehrstuhls fürMarketing der RWTH Aachen konnte gezeigt werden, dass das jährlicheSparpotenzial für Unternehmen bis zu 450 Euro beträgt - pro Nutzfahrzeug- Auftraggeber des Pilotprojekts ist Ford Pro. Das neue Dienstleistungs- undVertriebsunternehmen will Gewerbekunden dabei unterstützen, die Produktivitätihrer Geschäftstätigkeiten zu steigernDie Auftragsabwicklung vor Ort erfordert oft, dass Mitarbeiter eine Reihe vonWerkzeugen oder Maschinen benötigen. Werden diese jedoch vor Fahrtantrittvergessen, kann dies Mehraufwand und auch erhöhte Kosten bedeuten. Tatsächlichschätzen Experten die jährliche Mehrbelastung für Unternehmen in diesen Fällenauf 450 Euro - pro Fahrzeug1. Je nach Größe der Flotte können somit mehreretausend Euro zusammenkommen. Ford-Ingenieure am Research and Innovation Centerin Aachen haben jüngst ein Pilotprojekt für Ford Pro abgeschlossen, das esUnternehmen ermöglichen könnte, den Standort ihrer Werkzeuge und Maschinenmithilfe von Bluetooth-Konnektivität und GPS-Ortung jederzeit zu überwachen2.Das System verwendet robuste Ortungsgeräte, die in den Werkzeugkisten oder anden Maschinen platziert werden, um eine Verbindung zum Firmenfahrzeug sowie zueinem zentralen Server herzustellen.Auftraggeber dieses Pilotprojekts ist Ford Pro. Das neue Dienstleistungs- undVertriebsunternehmen - das "Pro" steht für Produktivität - will Gewerbekunden inihren jeweiligen Geschäftsfeldern durch ein "Eco-System" aus miteinanderverzahnten Bausteinen dabei unterstützen, die Produktivität, das Wachstum unddie Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeiten zu steigern.Die Ortungsgeräte erinnern den Fahrer daran, dass ein Werkzeug oder eineMaschine sich beispielsweise noch auf der Baustelle befindet, da es dortvergessen wurde. Aufgrund dieses Trackings wissen Unternehmen zudem stets, wosich ihre Werkzeuge und Maschinen zu einem beliebigen Zeitpunkt befinden. Diesermöglicht eine verbesserte Koordination und unterstützt die Abstimmung mit denMitarbeitern. Außer dem Aufwand für die Ersatzbeschaffung vergessener oderfehlender Werkzeuge könnten Unternehmen durch dieses Tracking auch davonprofitieren, dass Mitarbeiter keine Zeit durch langes Suchen oder durch dasAbholen vergessener Werkzeuge verlieren. Die Überprüfung des Bestands ließe sichebenfalls effizienter gestalten, ebenso die Vorausplanung von Werkzeugen und