Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 31.08.2022

Kursziel: 28,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



FORTEC nach vorläufigen FY-Zahlen mit Rekordergebnis - Strategieumsetzung trotz unsicherem Marktumfeld im Plan



FORTEC Elektronik hat jüngst vorläufige FY-Zahlen 2021/22 veröffentlicht, die umsatzseitig im Rahmen und ergebnisseitig leicht über unseren Erwartungen liegen. Die unterjährig angehobenen Wachstumsziele wurden demnach mit einem Rekord-EBIT erfüllt.



Umsatzprognose am oberen Ende der Bandbreite erfüllt: Vorbehaltlich der Finalisierung der Abschlussprüfung erzielte FORTEC in Q4 einen Umsatz von 23,0 Mio. Euro (+16,8% yoy), der nahezu unserer Erwartung von 22,5 Mio. Euro entspricht. Für FY21/22 ergibt sich daraus ein Konzernerlös von 89,0 Mio. Euro (+14,9% yoy), welcher am oberen Ende der avisierten Guidance liegt. Die branchenweiten Lieferengpässe bei kritischen Bauteilen wurden vom Management demnach sehr gut umgangen. Ausschlaggebend hierfür war u.E. der bereits in 2019 durchgeführte Ausbau der Lagerkapazitäten. Auf Segmentebene ist das Wachstum u.E. vor allem durch die Datenvisualisierung getrieben. Hier entwickelte sich das Geschäft mit Industriemonitoren ggü. der schwachen Vorjahresbasis sehr erfreulich. Zudem konnte v.a. das USA-Geschäft aufgrund einer corona-bedingt niedrigen Vorjahresbasis ein hohes Wachstum verzeichnen (+46,0% yoy).



EBIT mit Rekordergebnis leicht über den Erwartungen: Das vorläufige Konzern-EBIT lag in Q4 mit 2,3 Mio. Euro etwa 35% über Vorjahr sowie über unserer Erwartung (2,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich entsprechend um 1,0 PP yoy auf 9,8%. Neben dem positiven Operating Leverage waren auch Preissteigerungen (MONe: 5-8%) für die signifikante Verbesserung der Profitabilität verantwortlich, welche die gestiegenen Bezugspreise überkompensieren konnten. Die überproportionalen Preissteigerungen konnten u.E. auch aufgrund des gesteigerten Kundenmehrwerts der FORTEC-Produktpalette durch sog. "Design-In Projekte" im Segment Stromversorgung erzielt werden. Diese sind hochprofitabel, da hierbei individualisierte Produktlösungen in Zusammenarbeit mit Kunden erarbeitet werden. Im Segment Datenvisualisierung konnte der intensivierte Absatz von Systemlösungen die Marge steigern. Auf FY-Ebene stellt sich folglich mit 8,6 Mio. Euro ein Rekord-EBIT für den Konzern inkl. Margensteigerung von 2,8 PP yoy auf 9,7% dar. Damit wurde die unterjährig erhöhte EBIT-Guidance (8,0-8,7 Mio. Euro, zuvor: bis zu +20% yoy) am oberen Ende erfüllt.



