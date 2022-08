Zudem bezeichnete Trainer den US-Schmierstoff-Hersteller Valvoline als großartig: "Er zahlt hohe Renditen auf das investierte Kapital und ist nicht durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EV) bedroht, da auch EVs Wartung benötigen und Valvoline Flüssigkeiten für EVs herstellt", zitiert ihn CNBC. Er sehe das Unternehmen bei 40 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent zum jetzigen Kursniveau entspricht.

So hält er die Aktie von Qualcomm für vielversprechend. Der US-amerikanische Chiphersteller sei im Wettbewerb gut positioniert. Er gibt dem Titel ein Kursziel von 170 US-Dollar. Dieses liegt ungefähr 20 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Trainer hat deshalb eine Liste an Aktien erstellt, denen seiner Meinung nach die Barmittel ausgehen. Sie laufen Gefahr, bald nichts mehr wert zu sein. Er orientiert sich bei seiner Wahl am Verbrauch des freien Cashflows sowie der Liquidität in den vergangenen zwölf Monaten. Auf seiner Zombie-Liste stehen: der Elektrofahrzeughersteller Rivian, der Spielehändler GameStop, die Trading-App Robinhood und das Social-Media-Unternehmen Snap.

"Unter diesen Bedingungen ist es für Unternehmen sehr kostspielig, sich Kapital zu beschaffen, selbst wenn das Unternehmen profitabel wird. Das ist für bestehende Aktionäre von Nachteil", sagte er. Er ergänzte: "Wenn den Zombie-Unternehmen die Barmittel ausgehen, werden die Risikoprämien auf dem gesamten Markt steigen, was die Liquidität weiter verknappen und zu einer eskalierenden Reihe von Unternehmensausfällen führen könnte."

Erst jüngst auf dem jährlichen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole kündigte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell an, dass die Zentralbank die Zinssätze im Kampf gegen die Inflation wohl weiter anheben wird.

"Wenn die Liquidität knapper wird, ist es viel unwahrscheinlicher, dass die Leute Zombie-Unternehmen Kredite gewähren", sagte Trainer gegenüber CNBC. "Sie haben nicht viel Bargeld. Sie verbrauchen es schnell und werden nicht mehr lange überleben. Und es wird sehr schwierig für sie sein, sich zu refinanzieren." Als Zombie-Unternehmen werden Firmen bezeichnet, die sich zwar über mehrere Jahre am Markt halten können, aber nicht in der Lage sind, die Zinsen für ihre Schulden zu bezahlen

Die steigenden Zinssätze könnten Unternehmen dazu verleiten, an ihr Bares zu gehen, so David Trainer, CEO vom Research Unternehmen New Constructs. Er nennt Aktien, bei denen die Gefahr besteht, dass sie auf null fallen.

