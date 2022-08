CORRECTIV verstärkt seine Führung Jeannette Gusko wird Geschäftsführerin neben David Schraven (FOTO)

Essen (ots) - Das Recherchezentrum CORRECTIV wird in Zukunft von einem starken

Tandem an der Spitze geführt: Jeannette Gusko startet ab September 2022 als

gleichberechtigte Geschäftsführerin neben Publisher David Schraven.



CORRECTIV (https://correctiv.org/) verstärkt seine Führung mit einer neuen,

starken Doppelspitze. Zusammen mit David Schraven wird Jeannette Gusko ab morgen

die geschäftsführende Leitung der gemeinnützigen Organisation übernehmen. Als

ehemalige Gründungsgeschäftsführerin DACH der weltweit größten Spendenplattform

GoFundMe bringt sie vielfältige Expertise in den Bereichen der politischen

Partizipation, sozialen Gerechtigkeit, Digitalisierung und im

Organisationsaufbau mit. Mit ihr an der Spitze stellt sich CORRECTIV geschärft

für die Zukunft auf.