Fineqia erwirbt alle IP-Rechte an seiner Software-Plattform für die Ausgabe von Schuldtiteln

VANCOUVER, BC, 31. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich, den Kauf der Fineqia-Plattform („Plattform") von Nivaura Ltd. bekannt zu geben. Die Übernahme umfasst den Softwarecode und das damit verbundene geistige Eigentum der Fintech-Plattform, die die Platzierung von Schuld- und Eigenkapitalinstrumenten ermöglicht.

Nivaura ist ein in Großbritannien ansässiges Blockchain-Unternehmen, das auch Lösungen für die London Stock Exchange Group (LSEG) und die DBX Bank in Singapur geliefert hat. Fineqia ist Anteilseigner von Nivaura Ltd. und unterzeichnete im Februar 2021 eine Vereinbarung über den Erwerb der Software auf der Basis einer exklusiven, unbefristeten und lizenzfreien Lizenz. Die Übertragung des geistigen Eigentums wurde in den letzten Monaten durchgeführt und in diesem Monat abgeschlossen.