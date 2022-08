Lindner bringt Etat für 2023 nicht selbst in Bundestag ein

(Wort im ersten Absatz ergänzt)



BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner (FDP) wird seinen Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 nicht selbst in den Bundestag einbringen. Grund sei ein Trauerfall im engsten Familienkreis, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Lindner werde am kommenden Dienstag durch den parlamentarischen Staatssekretär Florian Toncar vertreten.

Traditionell spricht der Finanzminister zum Beginn der Haushaltswoche im Bundestag und erläutert seinen Etatentwurf. Das Parlament berät ab Dienstag vier Tage lang den Bundeshaushalt für das Jahr 2023. Wie aus Koalitionskreisen verlautete, stimmen die Bundestagsfraktionen derzeit einen Alternativtermin für eine Debatte mit Lindner ab. Im Gespräch sei der Donnerstag, hieß es./tam/DP/mis