Bundesregierung genehmigt Waffenexporte nach Algerien und ins Kosovo

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat Waffenexporte in das Kosovo, nach Südkorea, Algerien und Zypern genehmigt. Das geht aus einem Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an den Wirtschaftsausschuss im Bundestag hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Das Kosovo soll demnach 47 Sturmgewehre von Heckler & Koch erhalten. An Südkorea sollen 470 Maschinenpistolen des gleichen Herstellers gehen sowie Teile dieser Waffe. Nach Algerien können 102 Antriebe für die Waffenausrichtung im Transportpanzer Fuchs von Wittenstein Motion Control geliefert werden. Nach Zypern schließlich sollen 175 Lenkflugkörper Spike zur Panzerabwehr von Diehl Defence sowie Zubehör gehen.