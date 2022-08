Kryptowährungen vs. Echtgeld Was ist beliebter in Online Casinos? (FOTO)

Berlin (ots) - Noch vor wenigen Jahren wussten die meisten Menschen nichts mit

dem Thema Kryptowährungen anzufangen. Der Bitcoin und sein absolutes Hoch

sollten das grundlegend ändern. Die lukrativen Einnahmemöglichkeiten zogen immer

mehr Menschen aus allen Gesellschaftsschichten an. Heute gehören Kryptowährungen

in Casinos und in der Spielebranche zum Alltag.



Bislang arbeiten die meisten kleineren bis mittleren Anbieter komplett mit

Echtgeld. Viele Gambler erkennen die Vorteile der Echtgeld Casinos

(https://www.kryptocasinos.com/echtgeld-casinos/) und favorisieren eine schnelle

Zahlungsabwicklung ohne Wallet. Sie besitzen einen eigenen Account und können

ihre Zahlung über einen ihnen bekannten Dienstleister abwickeln. Neben diesem

Vorteil gibt es weitere Pluspunkte, die das Echtgeld Casino einbringt.





Echtgeld. Das geht mit Kryptowährungen. Interessanterweise bietet die

überwiegende Mehrheit virtueller Betreiber die Zahlung entweder nur über

Kryptowährungen oder nur über Echtgeld mithilfe von externen Zahlungsanbietern

an. Welche dieser beiden Varianten beliebter ist, erfahren Gambler hier.



Die Unterschiede der Casino-Arten



Im Wesentlichen grenzen sich drei Casino-Arten voneinander ab: Echtgeld-Casino,

Krypto-Casinos und die kostenlosen Anbieter. In einem Echtgeld-Casino setzen

Gambler klassisches Fiatgeld zur Bezahlung ein. Hierzulande verwenden sie

üblicherweise Euro oder

Zahlungsdienstleister Gebrauch.



Bei Krypto-Casinos kommen virtuelle Währungen zum Einsatz. Das können Bitcoin,

Ethereum, Ripple, Dogecoin und ähnliche Vertreter aus der Krypto-Vielfalt sein.

Viele Gambler wollen mehr über die Funktionsweise der Kryptowährungen erfahren,

bevor sie sich aktiv dafür entscheiden. De facto bringen die modernen Casinos

einige Vorteile. Dazu gehört beispielsweise eine schnellere Abwicklung.



Zuletzt sind kostenlose Casinos zu nennen. Hier spielen Gambler nur zum Spaß.

Gewinne sind nicht möglich. Spieler sammeln lediglich Spielmünzen ein. Diese

setzen sie dann zur Verschönerung ihres Profils oder für den Erhalt von Trophäen

ein. Ein wöchentliches Ranking hält die Spielfreude aufrecht und die täglichen

Boni laden zum unbegrenzten Spielen ein.



Darum lohnt sich ein Echtgeld-Casino



Echtgeld-Casinos sind bis heute die Regel. Gambler haben in einem solchen

Automatencasino die Möglichkeit, die volle Bandbreite an Casino-Spielen zu

genießen. Sie probieren verschiedene Spiele aus und sind dabei nicht auf

bestimmte Spiele beschränkt. Hohe Gewinnquoten sind bereits bei Kleinsteinsätzen Seite 2 ► Seite 1 von 3



