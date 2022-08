Vancouver, 31. August 2022 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) ("Rock Tech") heißt zwei erfahrene Direktorinnen im Board of Directors („Board“) des Unternehmens willkommen: Einerseits Jutta Dönges, Geschäftsführerin der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH, deren Wahl bei der Hauptversammlung (annual general and special meeting of shareholders) am 30. Juni nun durch die Aufsichtsbehörden genehmigt wurde; sowie Michelle Gahagan, einer erfahrenen kanadischen Anwältin und Direktorin mehrerer börsennotierter Minen- und Technologieunternehmen. Ihre Wahl wurde mit der Entscheidung auf der Vollversammlung bereits wirksam.