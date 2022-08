Erfolgreich im War for Talents - Employers for Equality startet neues Programm zu Inclusion & Belonging (FOTO)

Zum Programm

https://ots.de/zUE8Td

Mering (ots) - Employers for Equality, die Diversitäts-Weiterbildungsplattform

für Mitarbeitende und Führungskräfte in Unternehmen und Institutionen aller

Größen, startet am 1. September 2022 mit einem neuen Kursprogramm. Das

Weiterbildungsprogramm bündelt ein sorgfältig kuratiertes Angebot von Inhalten

führender Expert*innen rund um Gender Equality, Diversity und Inclusion. Das

neue Programm wird u. a. von einer großen Konferenz ganz unter dem Fokusthema

"Sustainable Change - Wie verankern wir Inclusion & Belonging in Unternehmen?"

im Oktober begleitet, bei der neben der Bundesministerin für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend, Lisa Paus, auch Expert*innen wie Adina Hermann

(Sozialheld*innen e.V.), Lucy Larbi (Founderin FoG-Germany) und Robert Franken

(Digital & Diversity Consultant) sprechen.