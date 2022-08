EWL-Umfrage Mehr als drei Viertel der in Deutschland arbeitenden Flüchtlinge aus der Ukraine sind gegen COVID-19 geimpft

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - 77% der befragten ukrainischen Flüchtlinge,

die in Deutschland und Polen leben und arbeiten, geben an, sich gegen COVID-19

geimpft zu haben. Dies geht aus der Studie "Ukrainische Flüchtlinge -

Arbeitsaktivierung in Polen und in Deutschland" hervor, die von der

EWL-Migrationsplattform und dem Zentrum für Osteuropastudien der Universität

Warschau erstellt wurde.



Die Studie, die an einer Gruppe von 800 Flüchtlingen aus der Ukraine

durchgeführt wurde, die in Polen und Deutschland arbeiten, zeigt, dass die

überwiegende Mehrheit, nämlich 77 %, gegen COVID-19 geimpft war. Aus der Umfrage

der EWL-Migrationsplattform, die kurz vor dem Ausbruch des Krieges durchgeführt

wurde, geht hervor, dass sich der Prozentsatz der geimpften Personen fast

verdoppelt hat; damals lag er bei 42 %, wobei die Stichprobe ukrainische

Staatsbürger umfasste, die in Polen arbeiten.