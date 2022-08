MOSKAU/BERLIN (dpa-AFX) - Er galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges: Nun ist der russische Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow nach schwerer und langer Krankheit am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben. Das teilte das Zentrale klinische Krankenhaus (ZKB) der russischen Hauptstadt mit. Weltweit trauerten Politikerinnen und Politiker um Gorbatschow und erinnerten an sein Vermächtnis.

Bundeskanzler Olaf Scholz würdigte Gorbatschow als mutigen Reformer. "Deutschland verneigt sich vor ihm", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Seine Politik der Perestroika (Umbau) habe die Grundlage dafür gelegt, den Kalten Krieg zu überwinden, Grenzbäume wegzuräumen und Europa und Deutschland wieder zu vereinen. "Er stirbt in einer Zeit, in der Russland neue Gräben durch Europa und neue Grenzen ziehen will - und die Ukraine überfallen hat." Nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin fügte Scholz hinzu: "Ich hoffe, dass der russische Staat seinem früheren Staats- und Regierungschef die Ehre erweist, die ihm gebührt." Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bezeichnete Gorbatschow am Rande eines EU-Außenministertreffens in Prag als zentrale Person für die Geschichte Deutschlands.

Russlands Staatschef Wladimir Putin fand in einem vom Kreml veröffentlichten, kurz gehaltenen Beileidstelegramm an die Angehörige lobende Worte für Gorbatschows Reformanstrengungen und humanitären Einsatz. "Michail Gorbatschow war ein Politiker und Staatsmann, der gewaltigen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte ausgeübt hat", schieb der Kremlchef. Gorbatschow hatte Putin mehrfach für die Einschränkungen von Freiheit und Demokratie in Russland kritisiert. Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny würdigte Gorbatschow auf Twitter als "herausragenden Mann". Von dessen Tod habe er über die Lautsprecher in den Gefängniszellen erfahren.