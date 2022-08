Am Mittwoch nun dämpften enttäuschende Konjunkturdaten etwas die Furcht vor einem allzu entschiedenen Vorgehen der Fed. Die Privatwirtschaft der USA hat im August weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet./la/nas

Auslöser der zuletzt stark eingetrübten Börsenstimmung war, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte am vergangenen Freitag auf eine weiterhin straffe Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die Inflation eingestimmt hatte. Die Anleger sorgen sich seither vor allem darüber, dass ein striktes geldpolitisches Handeln der US-Notenbank zu einer Rezession führen könnte. Allerdings: Eine dauerhaft hohe Inflation wäre noch schädlicher für die Wirtschaft.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Mittwoch um 0,45 Prozent auf 31 934,51 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,67 Prozent auf 4013,05 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,17 Prozent auf 12 486,59 Zähler.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch zunächst etwas von einer dreitägigen Talfahrt erholt. Für den Monat August zeichnet sich dennoch ein tristes Bild ab, nachdem der Juli sehr stark verlaufen war.

