PORR: Hoher Auftragsbestand

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die PORR AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) aufgrund des Ausbaus der Marktführerschaft in den Kernmärkten und einer Vertiefung der Wertschöpfungskette die Produktionsleistung um 11 Prozent auf fast 2,8 Mrd. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Wachstum über alle Segmente hinweg stattgefunden, wobei die Regionen Österreich/ Schweiz sowie Osteuropa mit einem Anstieg von 14 bzw. sogar 28 Prozent hervorzuheben seien. Auf Konzernebene habe PORR fast eine Verdopplung des Vorsteuergewinns auf 22,1 Mio. Euro erzielt. Der Auftragsbestand zum Stichtag habe die 8 Mrd. Euro Marke übertroffen und 8,05 Mrd. Euro erreicht. Damit liege er rund 200 Mio. Euro bzw. knapp 3 Prozent über dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Der Auftragseingang habe laut SRC hingegen mit 3,05 Mrd. Euro deutlich unter dem Vorjahr (3,27 Mrd. Euro) gelegen, da die Gesellschaft bei neuen Aufträgen sehr selektiv vorgehe. Die Eigenkapitalquote liege mit 18,4 Prozent etwas über den 18,1 Prozent von vor 12 Monaten und die Gesellschaft habe durch die Rückführung von Hybridkapital im Volumen von 76 Mio. Euro die Bilanzqualität verbessert. Nach Meinung der Analysten sei das Zahlenwerk des ersten Halbjahrs erfreulich ausgefallen und die Gesellschaft wolle für das Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn über dem Niveau des Vorjahres ausweisen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 17,50 Euro bei und erneuern das Rating „Buy“.



Die PORR Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,71 % auf 11,48EUR erreicht.