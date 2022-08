- 146 Meter mit 0,63 g/t Gold, darunter 48 Meter mit 1,05 g/t Gold,

- 47 Meter mit 1,10 g/t Gold,

- 47 Meter mit 1,06 g/t Gold und

- 32 Meter mit 1, 04 g/t Gold!

Wie Brixton Vice President Exploration Christina Anstey erklärte, handelt es sich dabei um nahe der Oberfläche gelegene Vererzung mit epithermalen Eigenschaften, was sehr ermutigend sei. Man habe vor allem mit den jüngsten Bohrungen zudem das Verständnis der strukturell komplexen Entdeckung Trapper erheblich verbessert und freue sich so nun besonders auf die nächsten Erweiterungsbohrungen.

Brixton-CEO, Gary Thompson fügte hinzu, dass die neuen Bohrergebnisse, genau wie hochgradige Vererzung, die zuletzt gemeldet wurde, die Kontinuität der Goldvererzung innerhalb des Trapper-Ziels aufzeigen würden und die Vererzung zudem in mehrere Richtungen offenbleibe.

Die Goldmineralisierung von Trapper ist strukturell in nordwestlichen, ost-westlichen und nordöstlichen Richtungen ausgerichtet. Sie scheint den Kontakt zwischen dem Quarzdiorit aus der Kreidezeit und dem vulkanischen Lapilli-Tuffgestein aus der Trias zu favorisieren. Breite hochgradige Goldabschnitte befinden sich dabei größtenteils innerhalb der Quarzdiorit-Einheit. Das Gold steht in Zusammenhang mit Basismetalladern (Pb-Zn +/- Cu), die Versätze, Ausbrüche und gebrochene Muster aufweisen. Durch den Einsatz von orientierten Kernmessungen, Oberflächenkartierungen, Geochemie und Magnetik will Brixton eine Vorhersagbarkeit der goldhaltigen Zonen erreichen. Die aktuellen Bohrungen auf dem Trapper-Ziel befinden sich etwa 7 Kilometer südöstlich des Porphyr-Ziels Camp Creek.

Wie das Unternehmen zudem meldete, wurde 420 Meter nordöstlich der Bohrungen THN22-206/THN22-207 ein neuer Vererzungsaufschluss mit sichtbarem Gold innerhalb von Basismetall-Adern in Lapilli-Tuff-Vulkangestein entdeckt. Hier will Brixton auf jeden Fall Folgearbeiten durchführen

Brixton ist in dieser Bohrsaison aber nicht nur auf Trapper aktiv, sondern hat insgesamt bereits rund 10.665 Bohrmeter abgeteuft, darunter 4.919 Meter auf dem Porphyrziel Camp Creek, wo man kürzlich fast 1 Kilometer Kupfervererzung nachwies (Wir berichteten.), 3.924 Meter auf Trapper und 290 Meter auf dem Metla Ziel. Aktuell drehen sich die Bohrer auf Camp Creek und Metla und es wurden darüber hinaus 1.126 Bodenproben und 476 Gesteinsproben von der Oberfläche zur Analyse entnommen.



Mit den umfassenden Explorationsarbeiten dieser Saison hat Brixton auf dem Metla-Ziel ein Porphyrsystem von mehreren Kilometern Umfang entdeckt. Diese neue, an der Oberfläche entdeckte Vererzung mit sichtbarem Gold wird nun mit Bohrungen getestet. Sobald diese fertiggestellt sind, kehrt das Bohrgeräte auf das Trapper-Ziel zurück, um dort die zweite Phase der Bohrungen durchzuführen.



Gleichzeitig schickt Brixton ein drittes Bohrgerät auf das Camp Creek-Ziel, mit dem man eine deutlich entfernte Erweiterungsbohrung, 200 bis 300 Meter nordwestlich, von Bohrloch THN22-221 abteufen will. THN22-221 ist derzeit bis in eine Tiefe von rund 1.200 Meter vorgedrungen und liegt in 275 Meter Entfernung nordöstlich des Bohrstandortes der Löcher 184 - 201 und bekannter Porphyr-Mineralisierung.

Fazit: Das Trapper-Ziel liefert Brixton einmal mehr exzellente Bohrergebnisse, nachdem sich schon im November 2021 abzuzeichnen begann, dass diese Goldzone ein potenzieller Gamechanger für das Unternehmen werden könnte. Neben den damals gemeldeten 11,0 Metern mit 19,25 g/t Gold ab 50 Metern innerhalb eines Abschnitts von 139,0 Metern mit 2,14 g/t Gold sowie den 5,74 g/t Gold über 64 Meter, die Anfang Juli präsentiert wurden, erscheinen die heutigen Resultate vielleicht etwas weniger spektakulär, doch demonstrieren sie unserer Ansicht nach einmal mehr, das Potenzial von Trapper – und sollen der Ausgangspunkt für weitere Bohrungen sein, für die Brixton mit ihnen auch weitere Informationen gewonnen hat. Wir sind jedenfalls gespannt, wie es auf Trapper aber auch auf Camp Creek und Metla weitergeht!

