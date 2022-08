Herausragende Cash Conversion zeigt Ergebnisqualität - Abschlag zu anderen deutschen Softwareherstellern ist ungerechtfertigt



GK hat gestern den H1-Bericht 2022 vorgelegt. Zudem veranstaltete das Unternehmen einen Earnings Call und referierte zuletzt auf dem Hamburger Investorentag. Im Zuge der Präsentationen wurde vor allem die anhaltend gute Vertriebspipeline hervorgehoben.



[Tabelle]



Großer Lizenzdeal im Vorjahr dämpft sequenzielle Ergebnisdynamik: Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 4,1% yoy auf 35,3 Mio. Euro. Der operative EBIT-Rückgang von 42,0% yoy in Q2 ist indes kein Zeichen operativer Schwäche, sondern darauf zurückzuführen, dass GK im Vorjahr ein großes Lizenzprojekt in Südafrika gewann (MONe: 3,5 Mio. Euro Lizenzerlös). Durch den noch größeren LIDL-On-Premises-Deal in Q1 (EBIT: +154,3% yoy) steht im gesamten Halbjahr dennoch eine um 1,3 PP yoy erhöhte Marge von 15,3% zu Buche.



Niedrige Kapitalintensität führt zu starker Cashflow Conversion: Auf Halbjahressicht wird das Periodenergebnis (8,8 Mio.) vom betrieblichen Cashflow (18,6 Mio.) und Free Cashflow (18,0 Mio.) deutlich übertroffen. So ergaben sich positive Working-Capital-Effekte und die Abschreibungen lagen aufgrund der abgeschlossenen Investitionsphase über den CAPEX. Der operative FCF liegt aufgrund des aufgegebenen Bereichs IT-Field-Services (Effekt: -0,3 Mio. Euro) sogar leicht höher. Zudem sind die operativen KPIs für H1/21 um den Buchgewinn (2,75 Mio.) und Kapitalzufluss (3,84 Mio.) des AWEK-Verkaufs im Mai 2021 zu bereinigen.



FY-Guidance abermals bekräftigt: Die im April vorgelegte Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt. So stellt GK Software nach wie vor einen "ähnlichen Anstieg der Umsatzerlöse wie in 2021" (+11,3% yoy; MONe: 12,0% yoy) und eine "weitere leichte Verbesserung der operativen EBIT-Marge" (2021: 10,6%; MONe: 13,3% yoy) in Aussicht.

Geringeres Multiple bei höherer Profitabilität als die Peergroup: Auch mit Blick auf unsere Peergroup von 13 Anwendungssoftwareherstellern aus der DACH-Region sehen wir nach wie vor attraktives Upside-Potenzial (EV/EBIT 2023e: 9,8x vs. Peers: 17,9x). Insbesondere in Verbindung mit der höheren Profitabilität (EBIT-Marge 2023e: 15,4% vs. Peers: 11,3%) beurteilen wir das derzeitige Bewertungsniveau als eine gute Kaufgelegenheit.

Fazit: Die quartalsspezifische Volatilität im Zahlenwerk ist durch die laufende SaaSTransformation bedingt. Wir sind von den attraktiven Wachstumsperspektiven GKs nach wie vor überzeugt und bestätigen die Kaufempfehlung und unser Kursziel von 200,00 Euro.







