Die Energiepreise crashen nach dem vorherigen Höhenflug: sowohl der Strompreis als auch der Gaspreis sind in freiem Fall! So hat sich der Strompreis für Deutschland innerhalb von zwei Tagen halbiert, auch der Gaspreis ist in kurzer Zeit von 340 Euro die Megawattstunde auf unter 240 Euro gefallen. Das ist eine richtig gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft: die Energiepreise mit ihren Fahnenstangen-Charts fallen (vorerst?) in sich zusammen (siehe hierzu das Marktgeflüster "Warum Strompreis und Gaspreis fallen werden!"). Dennoch: die Inflation in der Eurzone ist mit 9,1% heute noch höher vermeldet worden als erwartet, auch die Kernrate (ohne Nahrung und Energie) viele höher. Die Aktienmärkte heute nach gutem Start wieder einmal schwächer..

