Die Hintergründe des Falls

Geklagt hatte ein Verbraucher, der in den Jahren 2018 und 2019 bei dem Online-Casino Tipico mehr als 25.000 Euro verloren hat. In dem Urteil vom 3. Juni dieses Jahres (Az.: 2 O 479/21) hat das Landgericht Rottweil festgestellt, dass der Betreiber dem geschädigten Verbraucher die gesamte Summe zurückzahlen muss. Tipico muss außerdem die Verfahrenskosten übernehmen.

Der Grund: Mit nur wenigen Ausnahmen war das Online-Glücksspiel in Deutschland in den vergangenen Jahren eigentlich verboten. Das ging aus einem Urteil des Oberlandesgericht Frankfurt am Main vom 4. April 2022 hervor (Az. 23 U 55/21). Das Urteil des Landgerichts Rottweil betont nun, dass damit auch das Online-Casino Tipico illegal gehandelt hat und der Vertrag zwischen Casino und Verbraucher damit hinfällig ist.

Online-Casinos nur mit nationaler Lizenz legal

Der Betrieb von Online-Casinos ist nur mit einer Lizenz, die in Deutschland erworben wurde, legal. Solche nationalen Lizenzen gibt es überhaupt erst seit dem 1. Juli 2021. Für alle Verluste, die für Verbraucherinnen und Verbraucher vor diesem Stichtag entstanden sind, besteht damit der Anspruch auf Schadensersatz.

„Betroffene sollten daher auf jeden Fall ihr Geld zurückfordern. Viele der Fälle sind mehr als eindeutig“, lautet die Einschätzung des Rechtsanwalts Markus Mingers von der Kanzlei Mingers. (mingers.law).

Schadensersatzansprüche auch nach Juli 2021 möglich

Doch dieser Stichtag bedeutet nicht das Ende der Schadensersatzansprüche. Im Gegenteil: Zwar ist es seitdem für Online-Casino-Betreiber möglich, sich ihren Betrieb lizenzieren zu lassen. Zahlreiche Betreiber haben sich eine solche Lizenz aber noch immer nicht ausstellen lassen. Für diese Fälle ist der Weiterbetrieb des Online-Casinos weiterhin illegal. „Das gilt für die meisten ausländischen Anbieter“, weiß Markus Mingers (mingers.law).

Der Schadensersatzanspruch gilt nur dann nicht, wenn die Geschädigten vorher von der Illegalität des Online-Casinos gewusst hatten. Die Beweispflicht liegt hier aber bei den Betreibern, das heißt, dass diese das Wissen seitens der Spielerinnen und Spieler nachweisen müssen.

Beratung für Betroffene

Die Kanzlei Mingers bietet daher professionelle und individuelle Beratungen für betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher an und unterstützt diese dabei, ihre Ansprüche gegenüber Online-Casinos durchzusetzen.

Neben dem Anbieter Tipico sind auch noch diverse weitere Betreiber von Online-Casinos zu Schadensersatzzahlungen zu verpflichten. Verbraucherrechtsspezialist Markus Mingers verweist im Zuge dessen noch auf den Herausgabeanspruch aus § 812 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Darin heißt es: „Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt.“

Anders gesagt: „Das zeigt erneut den klaren Anspruch auf Schadensersatzzahlung, der geschädigten Verbraucherinnen und Verbrauchern zusteht“, erklärt Markus Mingers (mingers.law).

