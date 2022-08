Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa-Piloten wollen am Freitag streiken. Das teilte die Gewerkschaft Cockpit in der Nacht zu Donnerstag mit.Die Fluggesellschaft habe kein verbessertes Angebot vorgelegt, die Verhandlungen seien gescheitert, hieß es. "Daher bleibt uns nur, mit einem Arbeitskampf unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen." Bestreikt werden sollen die von Deutschland abgehenden Flüge der Lufthansa.Schon Ende Juli hatte die Gewerkschaft bei den betroffenen Mitgliedern eine Urabstimmung durchgeführt - über 97 Prozent bestätigten die Forderungen der Tarifkommission. Die Gewerkschaft fordert einen "Ausgleich des Reallohnverlustes" sowie eine neue Vergütungsstruktur.

Wirtschaft Lufthansa-Piloten wollen am Freitag streiken

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer