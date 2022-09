FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 01. September ^

TERINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang im Maschinenbau 07/22 22:00 CHE: Deutsche-Börse-Tochter Qontigo mit Entscheidung über Index-Zusammensetzung EuroStoxx 50, Stoxx 50 und Stoxx 600

DEU: Compugroup Medical, Kapitalmarkttag

USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen

USA: PKW Absatz 08/22



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/22

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 07/22

08:30 CHE: Verbraucherpreise 08/22

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 07/22

09:00 AUT: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 07/22

11:00 ITA: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 07/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) Q2/22 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 07/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Auftakt Klausurtagung des Geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion + 13.30 Auftaktstatement mit Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auf der Zugspitze + ca. 15.45 Statement Merz und Dobrindt mit Eon-Vorstandschef Leonhard Birnbaum

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu Stromeinsparungen durch Smart-Home-Technologien mit Bitkom-Präsident Achim Berg

DEU: Energieeinsparverordnung tritt in Kraft

Unter anderem wird in der Verordnung geregelt, dass beleuchtete Werbeanlagen von 22 Uhr bis 16 Uhr abgeschaltet werden, private Pools nicht mehr mit Gas und Strom geheizt werden dürfen, Klauseln in Mietverträgen zu bestimmten Mindesttemperaturen ausgesetzt werden, öffentliche Gebäude nur noch bis höchstens 19 Grad beheizt werden dürfen

17:00 UX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Frage, ob die EU-Institutionen trotz Corona ihre Aufgaben erfüllen konnten. Konkret geht es um die Arbeit des Parlaments, der Kommission, des Rates und des Gerichtshofes.

NLD: EMA-Entscheidung über Zulassung von Impfstoff gegen Omikron-Subtyp BA.1 erwartet °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi