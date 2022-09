MURNAU (dpa-AFX) - Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag will die Gasspeicher in Deutschland künftig in staatliche Verantwortung stellen. "Die rein privatwirtschaftliche Organisation der Gasspeicher hat dazu geführt, dass diese teilweise aus der Industrie heraus an russische Unternehmen weiterverkauft wurden. Das war ein Fehler", heißt es in einem Beschlussentwurf für die Klausur des Geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Fraktion, der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatte der "Münchner Merkur" (Donnerstag) über das Papier berichtet.

"Gasspeicher sind Teil der kritischen Infrastruktur", heißt es in dem Entwurf weiter. "Um Deutschland bei der Energieversorgung unabhängiger zu machen, müssen die Gasspeicher, die aktuell in russischer Beteiligung sind, in staatliche Verantwortung übernommen werden." Zudem sei künftig der Verkauf von Gasspeichern in Deutschland an ausländische Investoren zu untersagen.