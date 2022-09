JS Global meldet vorläufige Finanzergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022

Hongkong (ots/PRNewswire) - Umsatzanstieg auf Basis konstanter Wechselkurse als

Ergebnis eines erfolgreichen Managements durch ein dynamisches operatives Umfeld



Erfolgreiches Wachstum des Marktanteils in jeder wichtigen Kategorie, in der

SharkNinja in den USA tätig ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

JS Global Lifestyle Company Limited (Aktiencode: 1691.HK) ("JS Global" oder das"Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von kleinen Haushaltsgeräten,der die drei große Marken Shark, Ninja und Joyoung betreibt, gab heute seineZwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bekannt."Ich freue mich, berichten zu können, dass wir unser Umsatzniveau trotzschwieriger makroökonomischer Bedingungen und nach einem enormen Wachstum in denJahren 2021 und 2020 halten konnten", sagte Wang Xuning, Chairman und ChiefExecutive Officer von JS Global. "Trotz des globalen Gegenwinds konnten wirunseren Marktanteil in jeder wichtigen Kategorie, in der SharkNinja in den USAtätig ist, steigern. Die erfolgreiche Einführung neuer Kategorien in der zweitenJahreshälfte 2021 trug ebenfalls erheblich zu unserem Umsatz im ersten Halbjahr2022 bei. Innovation ist der Kern dessen, was wir bei JS Global sind. Ich freuemich auf das, was vor uns liegt, denn wir konzentrieren uns weiterhin auf unserelangfristigen Ziele und halten uns eng an unsere bewährte Strategie."Finanzielle Zwischenergebnisse 2022 und Kommentar- Der Umsatz lag in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 bei 2.232,2Millionen US-Dollar und blieb damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraumunverändert. Auf Basis konstanter Wechselkurse stieg der Umsatz um 0,8 %. -Der Umsatz von SharkNinja belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni2022 auf 1.593,2 Millionen US-Dollar und blieb damit im Vergleich zumVorjahreszeitraum unverändert. Auf Basis konstanter Wechselkurse stieg derUmsatz um 1,2 %. - Der Umsatz von Joyoung belief sich in den sechs Monaten biszum 30. Juni 2022 auf 639,0 Millionen US-Dollar, was einem leichten Rückgangvon 0,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Auf Basis konstanterWechselkurse sank der Umsatz um 0,3 %.- Der Gewinn belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 180,9Mio. US$, was einem Rückgang von 36,7 Mio. US$ bzw. 16,9 % gegenüber demVorjahreszeitraum entspricht.- Das EBITDA belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022 auf 302,2Mio. US$, was einem Rückgang von 34,0 Mio. US$ bzw. 10,1 % gegenüber demgleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.- Das bereinigte EBITDA belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022auf 318,4 Mio. US$, was einem Rückgang von 32,1 Mio. US$ bzw. 9,2 % gegenüber