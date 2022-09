Bei Miele auf der IFA ist Nachhaltigkeit das zentrale Thema / Neue Kochfelder, Dampfbacköfen und smarte Services für anspruchsvolle Genießer / Geschäftsführer Zinkann "Miele weiter auf Wachstumskurs" (FOTO)

Gütersloh/Berlin (ots) - "Entdecken Sie Qualität, die ihrer Zeit voraus ist. Für

eine bessere Zukunft." - unter diesem Motto meldet sich der weltweit führende

Hersteller von Premium-Hausgeräten auf der ersten IFA seit 2019 zurück. Was dies

konkret meint, enthüllten die Geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Markus Miele

und Dr. Reinhard Zinkann sowie Dr. Axel Kniehl, Geschäftsführer Marketing &

Sales der Miele Gruppe, auf der IFA-Pressekonferenz des Unternehmens. Vom 2. bis

6. September steht im Fokus, wie Miele Umwelt und Klima schützt und die Menschen

darin unterstützt, nachhaltiger und besser zu leben. Hinzu kommen spannende

Neuheiten für smartes Kochen und stilvollen Genuss, die es so nur bei Miele

gibt.



Miele macht das Smart Home nachhaltig und trägt dazu bei, den CO2-Ausstoß und

die Stromrechnungen weiter zu senken. Hierbei hilft etwa ein neues Consumption

Dashboard* in der Miele App. Es listet auf, wie viel Strom und Wasser etwa der

Geschirrspüler oder die Waschmaschine in einem Programm tatsächlich verbraucht

hat - und gibt Tipps für eine effizientere Nutzung der Geräte. Kundinnen und

Kunden mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach können durch intelligentes

Energiemanagement, für das Miele mit starken Partnern kooperiert, ihren

Eigenstromverbrauch optimieren.