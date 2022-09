JOM Group feiert 25-jähriges Jubiläum mit über 150 Gästen in Hamburg/ Prof. Dr. Thomas Straubhaar warf in seinem Vortrag den Blick voraus auf die wirtschaftlichen Veränderungen unserer Zeit

Hamburg (ots) - Im Februar 1997 gründete der gebürtige Ost-Westfale Michael

Jäschke die JOM Jäschke Operational Media in Hamburg und legte damit den

Grundstein für ein bis dato einzigartiges Agenturkonzept. Im Zentrum steht die

Suche nach der effizientesten Kombination von Medien und Maßnahmen - mit dem

Ziel, die Marketing- und Vertriebsziele der Kunden nachhaltig zu erreichen.

Heute hat die inhabergeführte und unabhängige Agenturgruppe neben ihrem

Stammsitz in Hamburg zwei weitere Standorte in Deutschland und beschäftigt über

70 Mitarbeiter:innen.



Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wurde gestern Abend im Bootshaus des

Germania Ruder Clubs an der Außenalster in Hamburg ausgelassen gefeiert. Unter

den rund 150 Gästen befanden sich Kolleg:innen, Kund:innen, Partner:innen sowie

JOM-Wegbegleiter:innen. Inhaltliches Highlight der Feier war der Impulsvortrag

von Prof. Dr. Thomas Straubhaar, Professor für Volkswirtschaftslehre an der

Universität Hamburg und profilierter Vordenker in wirtschaftspolitischen Fragen.

In seinem Vortrag ging er der Frage nach, was bleibt, wenn in Zeiten radikaler

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen alte Weisheiten ihre

Gültigkeit verlieren. Seiner Forderung nach mehr Resilienz und

Anpassungsfähigkeit konnte sich Agenturgründer und -inhaber Michael Jäschke nur

anschließen. Ohne diese Eigenschaften und ein hohes Maß an Innovationskraft wäre

die erfolgreiche Entwicklung der JOM Group in den vergangenen Jahrzehnten

wahrscheinlich nicht möglich gewesen.