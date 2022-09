FCM Bank Malta nutzt DXC Technology und Temenos-Plattform für die Modernisierung des Kernbankensystems

London (ots/PRNewswire) - DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit

tätiges Fortune-500-Technologieunternehmen, ist eine Partnerschaft mit dem

Lösungsanbieter Temenos (SIX: TEMN) eingegangen, um die digitale Transformation

der kritischen IT-Architektur der FCM Bank, einem der führenden Anbieter von

Spar- und Festgeldprodukten in Malta, zu leiten.



Dank der Expertise von DXC im Banken- und Kapitalmarktbereich und der

branchenführenden Software von Temenos hat die FCM Bank ihr altes

Kernbankensystem durch eine moderne digitale Plattform ersetzt, um ihre

Wachstumsstrategie zu unterstützen. Das neue System ging im Juni 2022 in

Betrieb, wobei DXC die Migration der Anwendungen, Angebote und Kunden der FCM

Bank von den Altsystemen auf die neue Temenos-Plattform unterstützte.