GIGABYTE erweitert das Angebot an 4K-Gaming-Monitoren mit der neuen Arm Edition Serie

Taipei (ots/PRNewswire) - Laut Research And Markets wird die Größe des globalen

Spielemarktes bis 2026 voraussichtlich 374 Milliarden US-Dollar erreichen, da

die Popularität von Konsolen- und PC-Spielen weiter zunimmt. Die steigende

Popularität hat auch die Nachfrage nach fortschrittlichen Displays angeheizt,

die für die Spieleleistung optimiert sind.



Die weltweit führende Computermarke GIGABYTE ist mittlerweile ein etablierter

Name für Monitore und bietet eine breite Palette an taktischen Gaming-Monitoren.

Um die steigende Nachfrage der Gamer zu befriedigen, verfügt GIGABYTEs

komplettes 4K-Gaming-Monitor-Sortiment, das in verschiedenen Größen von 28 bis

55 Zoll erhältlich ist, über eine HDMI 2.1-Schnittstelle und eine

Bildwiederholfrequenz von 120 Hz oder höher, um ein reibungsloses Spielerlebnis

in Verbindung mit den Konsolen der neuen Generation oder Desktop-Gaming-PCs zu

gewährleisten.