Berlin (ots) - Auf der IFA 2022 präsentiert Panasonic seine neuesten Produkteaus dem gesamten Consumer-Sortiment, darunter TV, Home AV, Küchenkleingeräte,Personal Care und Digital Imaging. Darüber hinaus zeigt Panasonic dieumfangreichen und aktuellen Lösungen des Unternehmens zur Bekämpfung eines dergrößten gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit, dem Klimawandel. In diesemZusammenhang stellt Panasonic zum ersten Mal auf einem neuen Messestand in derHalle "HUB27" aus, der eine Gesamtfläche von rund 5.000 Quadratmetern umfasst.Durch das durchdachte neue Standdesign konnten im Vergleich zum PanasonicIFA-Stand 2019 insgesamt 140 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, wieBerechnungen nach dem GHG (Green House Gas) Protocol zeigen. Dies entsprichteiner Reduktion von 71%.Im Einklang mit der neuen Brand Action Tagline "Create Today. Enrich Tomorrow.",die Panasonic auf der IFA 2022 in Berlin erstmals der Öffentlichkeit vorstellte,und der Corporate Vision "Wellbeing" richtet Panasonic sein Augenmerk nochstärker auf den Lebensstil seiner Kunden sowie auf den globalen Umwelt- undKlimaschutz als Teil seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Ein solcherBeitrag ist seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als 100 Jahren einezentrale Aufgabe.Panasonic hat seine Produkte auf dem Messestand in drei Segmente unterteilt:- "Spatial Wellbeing" (TV, Home Entertainment und Innenraumklima),- "Outer Wellbeing" (Personal Care) und- "Inner Wellbeing" (Küchenkleingeräte).Darüber hinaus gibt es eine "Central Area", in der Panasonic zukünftige Produkteund Technologien im Bereich des Wohlbefindens vorstellt. Zudem zeigt Panasonicauch seine Nachhaltigkeitsaktivitäten in Bezug auf Kohlenstoffneutralität undKreislaufwirtschaft. Und natürlich wird es auf dem Stand auch separate Bereichegeben, in denen die neuesten LUMIX und Technics Produkte vorgestellt werden."Nach fast drei Jahren der weltweiten Corona-Pandemie freuen wir uns darauf,unseren Kunden und Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, uns zu treffen undunsere Produkte kennenzulernen. Da wir nun wieder zu einem physischenMesseformat zurückgekehrt sind, werden wir die Messe auch auf eine neue Art undWeise beginnen. Wir werden uns in einer neuen Halle und mit einem völlig neuenStanddesign präsentieren, bei dem Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert hat.Die Pandemie und alle damit verbundenen belastenden Faktoren haben dazu geführt,dass sich die meisten von uns viel stärker auf ihre Gesundheit, ihre innere